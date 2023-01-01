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Кальяри - Интер 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
28 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Кальяри
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 28 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
1 Сербия вр Борис Радунович
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
4 Италия зщ Альберто Доссена
33 Словакия зщ Адам Оберт
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
37 Бразилия зщ Пауло
19 Италия пз Гаэтано Ористанио
8 Уругвай пз Наитан Нандес
25 Гана пз Ибраим Сулемана
29 Конго пз Энтони Макумбу
30 Италия нп Леонардо Паволетти
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри1 : 3Интер М
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Интер М4 : 0Кальяри
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 0Кальяри
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри1 : 3Интер М
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Интер М1 : 1Кальяри
14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Интер М4 : 1Кальяри
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри1 : 2Интер М
01.03.2019 Италия - Серия А 26-й тур Кальяри2 : 1Интер М
29.09.2018 Италия - Серия А 7-й тур Интер М2 : 0Кальяри
17.04.2018 Италия - Серия А 33-й тур Интер М4 : 0Кальяри
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 0Кальяри
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Кальяри2 : 1 ДВ
11.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч 0 : 1Кальяри
08.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кальяри1 : 1
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Кальяри
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Интер М2 : 0
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Интер М
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Интер М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Интер М1 : 1
10.06.2023 Лига чемпионов Финал 1 : 0Интер М

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