Кальяри - Интер 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
28 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 28 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
|1
|вр
|Борис Радунович
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|37
|зщ
|Пауло
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|8
|пз
|Наитан Нандес
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|30
|нп
|Леонардо Паволетти
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|01.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|29.09.2018
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|17.04.2018
|Италия - Серия А
|33-й тур
|4 : 0
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1 ДВ
|11.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|0 : 1
|08.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0