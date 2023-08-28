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Венесуэла - Кабо-Верде прямая трансляция 28.08.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
28 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 2-й тур
Венесуэла
Кабо-Верде

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Венесуэла - Кабо-Верде, которое состоится 28 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Кабо-Верде
Главные тренеры
Аргентина Фернандо Эктор Дуро
Ангола Эммануэль Тровоада
История личных встреч
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 100 : 85Венесуэла
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Каунас. 1/2 финала 98 : 70Венесуэла
30.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Каунас. Группа A. 1-й тур Венесуэла94 : 80
29.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Каунас. Группа A. 1-й тур 76 : 65Венесуэла
08.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа I. 2-й тур Венесуэла60 : 69
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Кабо-Верде60 : 85

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