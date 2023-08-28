Венесуэла - Кабо-Верде прямая трансляция 28.08.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
28 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Венесуэла - Кабо-Верде, которое состоится 28 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Кабо-Верде
Главные тренеры
|Фернандо Эктор Дуро
|Эммануэль Тровоада
История личных встреч
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. 1/2 финала
|98 : 70
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа A. 1-й тур
|94 : 80
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа A. 1-й тур
|76 : 65
|08.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа I. 2-й тур
|60 : 69
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|60 : 85