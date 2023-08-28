Китай - Южный Судан прямая трансляция 28.08.2023
Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
28 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа B. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Китай - Южный Судан, которое состоится 28 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Китай
Южный Судан
Главные тренеры
|Саша Джорджевич
|Ройал Айви
История личных встреч
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|105 : 63
|02.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. Группа A. 2-й тур
|80 : 105
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. Группа A. 1-й тур
|109 : 79
|08.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа M. 2-й тур
|73 : 86
|06.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа M. 1-й тур
|77 : 73
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|96 : 101 ОТ