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Кот-д'Ивуар - Иран прямая трансляция 28.08.2023

Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
28 Августа 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур
Кот-д'Ивуар
Иран

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кот-д'Ивуар - Иран, которое состоится 28 Августа 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Иран
Главные тренеры
Словения Деян Прокич
Турция Хакан Демир
История личных встреч
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 94 : 64Кот-д'Ивуар
08.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа M. 2-й тур Кот-д'Ивуар71 : 80
06.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа M. 1-й тур 83 : 66Кот-д'Ивуар
04.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа A. 3-й тур Кот-д'Ивуар63 : 80
02.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа A. 2-й тур 87 : 71Кот-д'Ивуар
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Иран59 : 100
31.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур Иран62 : 79
28.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 2-й тур 120 : 66Иран
25.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 1-й тур Иран78 : 84
08.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа N. 2-й тур Иран95 : 75

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