Грузия - Словения прямая трансляция 28.08.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
28 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Грузия - Словения, которое состоится 28 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Словения
Главные тренеры
|Элиас Зурос
|Александр Секулич
История личных встреч
|06.09.2015
|ЧЕ-2015 (м)
|Группа C. 2-й тур
|79 : 68
|07.09.2013
|ЧЕ-2013 (м)
|Группа C. 3-й тур
|68 : 72
|03.09.2011
|ЧЕ-2011
|Группа D. 3-й тур
|87 : 75
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|60 : 85
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|77 : 80
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 5-й тур
|80 : 88
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 4-й тур
|84 : 85
|11.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 3-й тур
|85 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|79 : 87
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 5-й тур
|79 : 78
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 4-й тур
|81 : 75
|11.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 3-й тур
|62 : 75