02:28 ()
Свернуть список

Грузия - Словения прямая трансляция 28.08.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
28 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур
Грузия
Словения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Грузия - Словения, которое состоится 28 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Словения
Главные тренеры
Греция Элиас Зурос
Словения Александр Секулич
История личных встреч
06.09.2015 ЧЕ-2015 (м) Группа C. 2-й тур Словения79 : 68Грузия
07.09.2013 ЧЕ-2013 (м) Группа C. 3-й тур Грузия68 : 72Словения
03.09.2011 ЧЕ-2011 Группа D. 3-й тур Словения87 : 75Грузия
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 60 : 85Грузия
26.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 6-й тур Грузия77 : 80
23.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 5-й тур 80 : 88Грузия
14.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 4-й тур Грузия84 : 85
11.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 3-й тур 85 : 88Грузия
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Словения100 : 85
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 6-й тур Словения79 : 87
24.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 5-й тур 79 : 78Словения
14.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 4-й тур Словения81 : 75
11.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 3-й тур 62 : 75Словения

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close