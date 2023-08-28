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Пуэрто-Рико - Сербия прямая трансляция 28.08.2023

Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
28 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа B. 1-й тур
Пуэрто-Рико
Сербия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Пуэрто-Рико - Сербия, которое состоится 28 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуэрто-Рико
Сербия
Главные тренеры
Пуэрто-Рико Нельсон Колон
Сербия Светислав Пешич
История личных встреч
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. 1/2 финала Сербия102 : 84Пуэрто-Рико
06.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа J. 1-й тур Сербия90 : 47Пуэрто-Рико
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 96 : 101 ОТПуэрто-Рико
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. 1/2 финала Сербия102 : 84Пуэрто-Рико
01.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. Группа B. 1-й тур 90 : 83Пуэрто-Рико
29.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. Группа B. 1-й тур Пуэрто-Рико20 : 0 Т
08.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа J. 2-й тур Пуэрто-Рико89 : 94
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур Сербия105 : 63
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 6-й тур Сербия101 : 83
24.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 5-й тур 97 : 92 ОТСербия
14.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 4-й тур Сербия77 : 76
11.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 3-й тур 68 : 74Сербия

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