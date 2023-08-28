Пуэрто-Рико - Сербия прямая трансляция 28.08.2023
Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
28 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа B. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Пуэрто-Рико - Сербия, которое состоится 28 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуэрто-Рико
Сербия
Главные тренеры
|Нельсон Колон
|Светислав Пешич
История личных встреч
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. 1/2 финала
|102 : 84
|06.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа J. 1-й тур
|90 : 47
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|96 : 101 ОТ
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. 1/2 финала
|102 : 84
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. Группа B. 1-й тур
|90 : 83
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. Группа B. 1-й тур
|20 : 0 Т
|08.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа J. 2-й тур
|89 : 94
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|105 : 63
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|101 : 83
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|97 : 92 ОТ
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 4-й тур
|77 : 76
|11.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 3-й тур
|68 : 74