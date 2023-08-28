Бразилия - Испания прямая трансляция 28.08.2023
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
28 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бразилия - Испания, которое состоится 28 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Испания
Главные тренеры
|Густаво Конти
|Серджо Скариоло
История личных встреч
|09.08.2016
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 2-й тур
|65 : 66
|02.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 3-й тур
|63 : 82
|06.08.2012
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 5-й тур
|82 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|59 : 100
|04.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Финал
|75 : 64
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. 1/2 финала
|102 : 74
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. Группа B. 1-й тур
|94 : 67
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. Группа B. 1-й тур
|57 : 83
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|94 : 64
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|68 : 72
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 5-й тур
|61 : 80
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 4-й тур
|84 : 72
|11.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 3-й тур
|84 : 88 ОТ