02:28 ()
Свернуть список

Бразилия - Испания прямая трансляция 28.08.2023

Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
28 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур
Бразилия
Испания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бразилия - Испания, которое состоится 28 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Испания
Главные тренеры
Бразилия Густаво Конти
Италия Серджо Скариоло
История личных встреч
09.08.2016 Олимпийские игры (м) Группа B. 2-й тур Испания65 : 66Бразилия
02.09.2014 ЧМ-2014 (м) Группа A. 3-й тур Бразилия63 : 82Испания
06.08.2012 Олимпийские игры (м) Группа B. 5-й тур Испания82 : 88Бразилия
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 59 : 100Бразилия
04.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Финал 75 : 64Бразилия
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Сплит. 1/2 финала Бразилия102 : 74
30.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Сплит. Группа B. 1-й тур Бразилия94 : 67
29.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Сплит. Группа B. 1-й тур 57 : 83Бразилия
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Испания94 : 64
26.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 6-й тур Испания68 : 72
23.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 5-й тур 61 : 80Испания
14.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 4-й тур Испания84 : 72
11.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа L. 3-й тур 84 : 88 ОТИспания

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close