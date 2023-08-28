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Греция - США прямая трансляция 28.08.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
28 Августа 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
Греция
США

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Греция - США, которое состоится 28 Августа 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
США
Главные тренеры
Греция Димитрис Итудис
США Стив Керр
История личных встреч
07.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа K. 1-й тур США69 : 53Греция
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 71 : 92Греция
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 6-й тур 67 : 57Греция
24.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 5-й тур Греция97 : 92 ОТ
14.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 4-й тур 70 : 72Греция
11.11.2022 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа I. 3-й тур Греция60 : 80
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур США99 : 72
07.08.2021 Олимпийские игры (м) Финал 82 : 87США
05.08.2021 Олимпийские игры (м) 1/2 финала США97 : 78
03.08.2021 Олимпийские игры (м) 1/4 финала 81 : 95США
31.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур США119 : 84

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