Греция - США прямая трансляция 28.08.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
28 Августа 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Греция - США, которое состоится 28 Августа 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
США
Главные тренеры
|Димитрис Итудис
|Стив Керр
История личных встреч
|07.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа K. 1-й тур
|69 : 53
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|71 : 92
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|67 : 57
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|97 : 92 ОТ
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 4-й тур
|70 : 72
|11.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 3-й тур
|60 : 80
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Финал
|82 : 87
|05.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|97 : 78
|03.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|81 : 95
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|119 : 84