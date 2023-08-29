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Рубин - Урал 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Рубин
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Урал, которое состоится 29 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал3 : 0Рубин
13.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Рубин4 : 0Урал
05.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Урал
27.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Урал2 : 0 ДВРубин
18.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Урал0 : 1Рубин
15.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин0 : 0Урал
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Рубин1 : 1Урал
20.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Урал1 : 2Рубин
25.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Рубин0 : 0Урал
21.04.2019 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Урал2 : 1Рубин
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин2 : 1
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Рубин
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин0 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Урал
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Урал
11.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Урал3 : 2
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Урал1 : 0
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урал

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