Рубин - Урал 29 Августа прямая трансляция
29 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Урал, которое состоится 29 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|4 : 0
|05.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 0 ДВ
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 2
|25.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 0
|21.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2