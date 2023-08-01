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Панатинаикос - Брага 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Панатинаикос
Брага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Брага, которое состоится 29 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1Панатинаикос
26.08.2023 Греция - Суперлига 2-й тур Панатинаикос3 : 0
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1Панатинаикос
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1 3 : 5Панатинаикос
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Панатинаикос1 : 0
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Панатинаикос2 : 2
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1Панатинаикос
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 4Брага
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Брага
11.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Брага1 : 2
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брага3 : 0

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