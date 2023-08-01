Панатинаикос - Брага 29 Августа прямая трансляция
29 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Брага, которое состоится 29 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Артур Жорже
История личных встреч
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|26.08.2023
|Греция - Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 5
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|11.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0