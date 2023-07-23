Янг Бойз - Маккаби Х 29 Августа прямая трансляция
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
29 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Маккаби Х, которое состоится 29 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Рафаэль Вики
|Мессай Дего
История личных встреч
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|13.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|5 : 2
|30.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|23.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0