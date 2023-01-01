Пари Нижний Новгород - Краснодар 29 Августа прямая трансляция
29 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 29 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Владимир Ивич
История личных встреч
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 4
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0