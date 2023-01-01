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Пари Нижний Новгород - Краснодар 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Пари Нижний Новгород
Краснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 29 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Фонбет Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 5 : 4Пари Нижний Новгород
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Краснодар
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Краснодар
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 3Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород

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