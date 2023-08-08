Галатасарай - Мольде 29 Августа прямая трансляция
Стадион: НЕФ (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
29 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Мольде, которое состоится 29 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: НЕФ (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Эрлинг Моэ
История личных встреч
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|19.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|12.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|19.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|19-й тур
|0 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|12.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|18-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1