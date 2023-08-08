21:22 ()
Свернуть список

Галатасарай - Мольде 29 Августа прямая трансляция

Стадион: НЕФ (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
29 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Галатасарай
Мольде

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Мольде, которое состоится 29 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: НЕФ (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Норвегия Эрлинг Моэ
История личных встреч
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Мольде2 : 3Галатасарай
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Мольде2 : 3Галатасарай
19.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 0
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Галатасарай1 : 0
12.08.2023 Турция - Суперлига 1-й тур 0 : 0Галатасарай
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Галатасарай
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Мольде2 : 3Галатасарай
19.08.2023 Норвегия - Элитсерия 19-й тур Мольде0 : 0
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Мольде2 : 0 ДВ
12.08.2023 Норвегия - Элитсерия 18-й тур 2 : 2Мольде
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Мольде

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close