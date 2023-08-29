Германия - Финляндия прямая трансляция 29.08.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
29 Августа 2023 года в 10:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Финляндия, которое состоится 29 Августа 2023 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Финляндия
Главные тренеры
|Гордон Херберт
|Ласси Туови
История личных встреч
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|81 : 87
|11.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 3-й тур
|94 : 80
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|82 : 85
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|81 : 63
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|81 : 87
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 5-й тур
|73 : 66
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 4-й тур
|81 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|98 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|72 : 98
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|81 : 87
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 5-й тур
|95 : 97 ОТ
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 4-й тур
|91 : 71