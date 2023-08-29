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Германия - Финляндия прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
29 Августа 2023 года в 10:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур
Германия
Финляндия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Финляндия, которое состоится 29 Августа 2023 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Финляндия
Главные тренеры
КанадаГордон Херберт
ФинляндияЛасси Туови
История личных встреч
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 6-й турФинляндия81 : 87Германия
11.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 3-й турГермания94 : 80Финляндия
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й тур82 : 85Германия
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турГермания81 : 63
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 6-й турФинляндия81 : 87Германия
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 5-й турГермания73 : 66
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 4-й тур81 : 75Германия
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й тур98 : 88Финляндия
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турФинляндия72 : 98
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 6-й турФинляндия81 : 87Германия
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 5-й тур95 : 97 ОТФинляндия
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 4-й турФинляндия91 : 71

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