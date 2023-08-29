Египет - Мексика прямая трансляция 29.08.2023

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Египет - Мексика, которое состоится 29 Августа 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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