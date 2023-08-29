Египет - Мексика прямая трансляция 29.08.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
29 Августа 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Египет - Мексика, которое состоится 29 Августа 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Мексика
Главные тренеры
|Рой Рана
|Омар Кинтеро
История личных встреч
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|89 : 74
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|67 : 93
|04.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 5-й тур
|128 : 65
|03.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 4-й тур
|73 : 88
|01.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 3-й тур
|94 : 55
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|96 : 66
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. 1/2 финала
|102 : 74
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. Группа A. 1-й тур
|72 : 64
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. Группа A. 1-й тур
|82 : 76