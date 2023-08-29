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Египет - Мексика прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
29 Августа 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур
Египет
Мексика

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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Египет - Мексика, которое состоится 29 Августа 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Мексика
Главные тренеры
КанадаРой Рана
МексикаОмар Кинтеро
История личных встреч
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур89 : 74Египет
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й турЕгипет67 : 93
04.09.2014ЧМ-2014 (м)Группа A. 5-й тур128 : 65Египет
03.09.2014ЧМ-2014 (м)Группа A. 4-й турЕгипет73 : 88
01.09.2014ЧМ-2014 (м)Группа A. 3-й тур94 : 55Египет
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур96 : 66Мексика
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й турМексика71 : 91
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияСплит. 1/2 финала102 : 74Мексика
30.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияСплит. Группа A. 1-й турМексика72 : 64
29.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияСплит. Группа A. 1-й тур82 : 76Мексика

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