Ливан - Франция прямая трансляция 29.08.2023
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
29 Августа 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ливан - Франция, которое состоится 29 Августа 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливан
Франция
Главные тренеры
|Джад Эль Хажж
|Венсан Колле
История личных встреч
|29.08.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 2-й тур
|59 : 86
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|73 : 128
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|109 : 70
|01.09.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 4-й тур
|57 : 91
|31.08.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 3-й тур
|108 : 76
|29.08.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 2-й тур
|59 : 86
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|86 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|95 : 65
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 6-й тур
|70 : 63
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 5-й тур
|59 : 72
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 4-й тур
|92 : 56