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Ливан - Франция прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
29 Августа 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур
Ливан
Франция

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ливан - Франция, которое состоится 29 Августа 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливан
Франция
Главные тренеры
ЛиванДжад Эль Хажж
ФранцияВенсан Колле
История личных встреч
29.08.2010ЧМ-2010Группа D. 2-й турЛиван59 : 86Франция
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й турЛиван73 : 128
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й тур109 : 70Ливан
01.09.2010ЧМ-2010Группа D. 4-й турЛиван57 : 91
31.08.2010ЧМ-2010Группа D. 3-й тур108 : 76Ливан
29.08.2010ЧМ-2010Группа D. 2-й турЛиван59 : 86Франция
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й турФранция86 : 88
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й тур95 : 65Франция
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 6-й турФранция70 : 63
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 5-й тур59 : 72Франция
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 4-й турФранция92 : 56

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