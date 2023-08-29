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Филиппины - Италия прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
29 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа A. 1-й тур
Филиппины
Италия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филиппины - Италия, которое состоится 29 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филиппины
Италия
Главные тренеры
ФилиппиныВинсент Рейес
ИталияДжанмарко Поццекко
История личных встреч
31.08.2019ЧМ-2019 (м)Группа D. 1-й турФилиппины62 : 108Италия
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й турФилиппины70 : 80
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур87 : 81Филиппины
01.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа A. 2-й турФилиппины67 : 94
30.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа A. 1-й тур83 : 76Филиппины
08.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа N. 2-й тур95 : 75Филиппины
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й турИталия82 : 87
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур67 : 81Италия
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 6-й тур68 : 72Италия
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 5-й турИталия85 : 75
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 4-й тур84 : 85Италия

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