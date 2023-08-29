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Черногория - Литва прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
29 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур
Черногория
Литва

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Черногория - Литва, которое состоится 29 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Литва
Главные тренеры
ЧерногорияБошко Радович
ЛитваКазис Максвитис
История личных встреч
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 4-й турЧерногория56 : 65Литва
27.08.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 2-й турЛитва90 : 73Черногория
08.09.2013ЧЕ-2013 (м)Группа B. 4-й турЛитва77 : 70 ОТЧерногория
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й турЧерногория89 : 74
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур71 : 91Черногория
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 6-й турЧерногория88 : 70
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 5-й тур74 : 66Черногория
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 4-й турЧерногория56 : 65Литва
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й турЛитва96 : 66
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур67 : 93Литва
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 6-й тур70 : 63Литва
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 5-й турЛитва89 : 64
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 4-й турЧерногория56 : 65Литва

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