Черногория - Литва прямая трансляция 29.08.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
29 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Черногория - Литва, которое состоится 29 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Литва
Главные тренеры
|Бошко Радович
|Казис Максвитис
История личных встреч
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 4-й тур
|56 : 65
|27.08.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 2-й тур
|90 : 73
|08.09.2013
|ЧЕ-2013 (м)
|Группа B. 4-й тур
|77 : 70 ОТ
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|89 : 74
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 6-й тур
|88 : 70
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 5-й тур
|74 : 66
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 4-й тур
|56 : 65
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|96 : 66
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|67 : 93
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 6-й тур
|70 : 63
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 5-й тур
|89 : 64
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 4-й тур
|56 : 65