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Ангола - Доминиканская Республика прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
29 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа A. 3-й тур
Ангола
Доминиканская Республика

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ангола - Доминиканская Республика, которое состоится 29 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ангола
Доминиканская Республика
Главные тренеры
ИспанияХосеп Кларос
АргентинаНестор Рафаэль Гарсия
История личных встреч
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур70 : 80Ангола
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й турАнгола67 : 81
30.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияКаунас. Группа B. 1-й турАнгола68 : 118
29.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияКаунас. Группа B. 1-й тур83 : 64Ангола
08.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа N. 2-й тур86 : 84Ангола
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур82 : 87Доминиканская Республика
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й турДоминиканская Республика87 : 81
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. 1/2 финала79 : 59Доминиканская Республика
01.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа A. 2-й тур67 : 94Доминиканская Республика
29.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа A. 1-й турДоминиканская Республика76 : 94

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