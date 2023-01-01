Ангола - Доминиканская Республика прямая трансляция 29.08.2023
Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
29 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа A. 3-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ангола - Доминиканская Республика, которое состоится 29 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ангола
Доминиканская Республика
Главные тренеры
|Хосеп Кларос
|Нестор Рафаэль Гарсия
История личных встреч
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|70 : 80
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|67 : 81
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа B. 1-й тур
|68 : 118
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа B. 1-й тур
|83 : 64
|08.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа N. 2-й тур
|86 : 84
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|82 : 87
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|87 : 81
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. 1/2 финала
|79 : 59
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. Группа A. 2-й тур
|67 : 94
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. Группа A. 1-й тур
|76 : 94