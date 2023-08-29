21:23 ()
Свернуть список

Канада - Латвия прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
29 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур
Канада
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Латвия, которое состоится 29 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Латвия
Главные тренеры
ИспанияЖорди Фернандес Торрес
ИталияЛука Банки
История личных встреч
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й тур73 : 128Канада
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й турКанада95 : 65
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияВиктория. 1/2 финалаКанада101 : 103 ОТ
01.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияВиктория. Группа A. 1-й турКанада109 : 79
30.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияВиктория. Группа A. 1-й тур91 : 97Канада
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й тур86 : 88Латвия
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й турЛатвия109 : 70
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 6-й турЛатвия67 : 57
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 5-й тур74 : 83Латвия
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 4-й турЛатвия79 : 63

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close