Канада - Латвия прямая трансляция 29.08.2023
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
29 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Латвия, которое состоится 29 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Латвия
Главные тренеры
|Жорди Фернандес Торрес
|Лука Банки
История личных встреч
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|73 : 128
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|95 : 65
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. 1/2 финала
|101 : 103 ОТ
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. Группа A. 1-й тур
|109 : 79
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. Группа A. 1-й тур
|91 : 97
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|86 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|109 : 70
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|67 : 57
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|74 : 83
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 4-й тур
|79 : 63