Австралия - Япония прямая трансляция 29.08.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
29 Августа 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австралия - Япония, которое состоится 29 Августа 2023 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австралия
Япония
Главные тренеры
|Брайан Гурджиан
|Том Ховасс
История личных встреч
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|82 : 85
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|72 : 98
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|За 3-е место
|93 : 107
|05.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|97 : 78
|03.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|97 : 59
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|98 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|81 : 63
|01.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|97 : 77
|29.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|116 : 81
|26.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|77 : 88