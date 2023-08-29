21:23 ()
Свернуть список

Австралия - Япония прямая трансляция 29.08.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
29 Августа 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур
Австралия
Япония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австралия - Япония, которое состоится 29 Августа 2023 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австралия
Япония
Главные тренеры
СШАБрайан Гурджиан
СШАТом Ховасс
История личных встреч
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турАвстралия82 : 85
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й тур72 : 98Австралия
07.08.2021Олимпийские игры (м)За 3-е место93 : 107Австралия
05.08.2021Олимпийские игры (м)1/2 финала97 : 78Австралия
03.08.2021Олимпийские игры (м)1/4 финалаАвстралия97 : 59
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турЯпония98 : 88
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й тур81 : 63Япония
01.08.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й тур97 : 77Япония
29.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й тур116 : 81Япония
26.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й турЯпония77 : 88

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close