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Сочи - ЦСКА 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Сочи
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 30 Августа 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА3 : 1Сочи
05.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Сочи2 : 0ЦСКА
26.11.2022 Фонбет Кубок России Группа D Сочи1 : 2ЦСКА
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D ЦСКА2 : 1Сочи
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур ЦСКА3 : 0Сочи
07.07.2022 Кубок PARI Премьер Сочи1 : 2ЦСКА
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур ЦСКА0 : 1Сочи
02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Сочи1 : 2ЦСКА
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Сочи4 : 1ЦСКА
18.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Сочи2 : 1ЦСКА
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Сочи0 : 1
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Сочи4 : 0
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА3 : 1Сочи
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 2 : 0Сочи
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Сочи1 : 2
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 1ЦСКА
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1ЦСКА
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА3 : 1Сочи
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A ЦСКА0 : 2
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1

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