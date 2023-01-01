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Ахмат - Крылья Советов 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Ахмат
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 30 Августа 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 1Ахмат
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 1Ахмат
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 0Ахмат
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ахмат1 : 0Крылья Советов
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Крылья Советов1 : 2Ахмат
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Ахмат0 : 0 1 : 4Крылья Советов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Крылья Советов2 : 4Ахмат
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Ахмат1 : 1Крылья Советов
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Ахмат
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Ахмат
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат0 : 2
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Ахмат
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов2 : 1
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Крылья Советов
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1

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