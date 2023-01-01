Ахмат - Крылья Советов 30 Августа прямая трансляция
30 Августа 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 30 Августа 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 0 1 : 4
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 4
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1