ПСВ Эйндховен - Рейнджерс 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
30 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Рейнджерс, которое состоится 30 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Петер Бош
|Майкл Бил
История личных встреч
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|24.08.2022
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|16.08.2022
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|17.03.2011
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2011
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|26.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|0 : 2
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|19.08.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|12.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|4 : 0