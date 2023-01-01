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ПСВ Эйндховен - Рейнджерс 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
30 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Рейнджерс, которое состоится 30 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Англия Майкл Бил
История личных встреч
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Рейнджерс2 : 2ПСВ Эйндховен
24.08.2022 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч ПСВ Эйндховен0 : 1Рейнджерс
16.08.2022 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Рейнджерс2 : 2ПСВ Эйндховен
17.03.2011 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Рейнджерс0 : 1ПСВ Эйндховен
10.03.2011 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен0 : 0Рейнджерс
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Рейнджерс2 : 2ПСВ Эйндховен
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3ПСВ Эйндховен
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч ПСВ Эйндховен4 : 1
26.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 3-й тур 0 : 2Рейнджерс
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Рейнджерс2 : 2ПСВ Эйндховен
19.08.2023 Шотландия - Кубок лиги 1/8 финала Рейнджерс2 : 1
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Рейнджерс
12.08.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Рейнджерс4 : 0

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