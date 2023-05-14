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АЕК Афины - Антверпен 30 Августа прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
30 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
АЕК Афины
Антверпен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Антверпен, которое состоится 30 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Нидерланды Марк ван Боммел
История личных встреч
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Антверпен1 : 0АЕК Афины
26.08.2023 Греция - Суперлига 2-й тур АЕК Афины1 : 1
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Антверпен1 : 0АЕК Афины
19.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч АЕК Афины2 : 2
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2АЕК Афины
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур АЕК Афины4 : 0
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Антверпен1 : 0АЕК Афины
18.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 4-й тур 1 : 1Антверпен
11.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 3-й тур Антверпен6 : 0
06.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 2-й тур 1 : 0Антверпен
30.07.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 1-й тур Антверпен1 : 0

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