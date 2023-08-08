Копенгаген - Ракув 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
30 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Ракув, которое состоится 30 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Давид Шварга
История личных встреч
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|26.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|1 : 3
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|18.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|0 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 2 : 4
|11.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|2 : 1
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|19.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|2 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|11.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1