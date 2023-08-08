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Копенгаген - Ракув 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
30 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Копенгаген
Ракув

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Ракув, которое состоится 30 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
Польша Давид Шварга
История личных встреч
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Ракув0 : 1Копенгаген
26.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 6-й тур Копенгаген1 : 3
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Ракув0 : 1Копенгаген
18.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 5-й тур 0 : 2Копенгаген
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3 2 : 4Копенгаген
11.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 4-й тур Копенгаген2 : 1
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Ракув0 : 1Копенгаген
19.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Ракув2 : 0
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Ракув
11.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур 2 : 1Ракув
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув2 : 1

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