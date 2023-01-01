Балтика - Зенит 30 Августа прямая трансляция
30 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 30 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|3 : 2
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|2 : 2
|14.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|31-й тур
|0 : 1
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|14-й тур
|2 : 2
|24.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|25-й тур
|2 : 0
|20.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|8-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3