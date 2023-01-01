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Балтика - Зенит 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Балтика
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 30 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
25.09.2012 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 2Зенит
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Балтика3 : 2Зенит
24.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 14-й тур Зенит2 : 2Балтика
14.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 31-й тур Зенит0 : 1Балтика
18.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 14-й тур Балтика2 : 2Зенит
24.08.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 25-й тур Балтика2 : 0Зенит
20.04.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 8-й тур Зенит2 : 2Балтика
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Балтика
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика0 : 1
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Балтика
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 2Балтика
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Балтика2 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Зенит
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит2 : 0
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 1Зенит
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3

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