Харрогейт Таун - Блэкберн Роверс 30 Августа прямая трансляция
30 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Харрогейт Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 30 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Харрогейт Таун
Харрогейт
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1