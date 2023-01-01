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Харрогейт Таун - Блэкберн Роверс 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
Харрогейт Таун
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Харрогейт Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 30 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Харрогейт Таун
Харрогейт
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Харрогейт Таун1 : 0
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 3 : 1Харрогейт Таун
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 1Харрогейт Таун
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Харрогейт Таун0 : 1
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 4 : 0Харрогейт Таун
27.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 2 : 2Блэкберн Роверс
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Блэкберн Роверс4 : 3
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1

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