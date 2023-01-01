Ноттингем Форест - Бёрнли 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
30 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Бёрнли, которое состоится 30 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Венсан Компани
История личных встреч
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|20.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2