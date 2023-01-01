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Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
30 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити, которое состоится 30 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Линкольн Сити
Линкольн
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2
18.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
04.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 0 : 2Линкольн Сити
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 1Линкольн Сити
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд 1 : 3Линкольн Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Линкольн Сити
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 1 : 3Линкольн Сити

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