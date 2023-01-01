Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
30 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити, которое состоится 30 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Линкольн Сити
Линкольн
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|04.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|20.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 1 : 3