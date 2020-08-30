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Челси - Уимблдон 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
30 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
Челси
Уимблдон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Уимблдон, которое состоится 30 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Уимблдон
Лондон
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
25.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Челси3 : 0
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Челси
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси1 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси1 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0
09.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Уимблдон2 : 1
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Уимблдон0 : 2
15.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд. Переигровка Уимблдон3 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 1Уимблдон
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Уимблдон0 : 2

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