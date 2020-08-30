Челси - Уимблдон 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
30 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Уимблдон, которое состоится 30 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Уимблдон
Лондон
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|0 : 2
|15.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|3 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 1
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2