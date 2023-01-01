Донкастер Роверс - Эвертон 30 Августа прямая трансляция
30 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Донкастер Роверс - Эвертон, которое состоится 30 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Донкастер Роверс
Донкастер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Шон Дайч
История личных встреч
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 3
|04.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 3
|06.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1