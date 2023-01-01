21:45 ()
Свернуть список

Донкастер Роверс - Эвертон 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
Донкастер Роверс
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Донкастер Роверс - Эвертон, которое состоится 30 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Донкастер Роверс
Донкастер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
История личных встреч
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 1 : 2Донкастер Роверс
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Донкастер Роверс0 : 1
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Донкастер Роверс0 : 3
04.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд Донкастер Роверс2 : 3
06.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 1Донкастер Роверс
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон0 : 1
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 4 : 0Эвертон
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 1
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Эвертон1 : 0
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close