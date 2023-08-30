Южный Судан - Сербия прямая трансляция 30.08.2023

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Южный Судан - Сербия, которое состоится 30 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Южный Судан Сербия Главные тренеры Ройал Айви Светислав Пешич