Южный Судан - Сербия прямая трансляция 30.08.2023
Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
30 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа B. 3-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Южный Судан - Сербия, которое состоится 30 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Южный Судан
Сербия
Главные тренеры
|Ройал Айви
|Светислав Пешич
История личных встреч
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|69 : 89
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|96 : 101 ОТ
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|77 : 94
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|105 : 63
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|101 : 83
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|97 : 92 ОТ
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 4-й тур
|77 : 76