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Южный Судан - Сербия прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
30 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа B. 3-й тур
Южный Судан
Сербия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Южный Судан - Сербия, которое состоится 30 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Южный Судан
Сербия
Главные тренеры
СШАРойал Айви
СербияСветислав Пешич
История личных встреч
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур69 : 89Южный Судан
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й турЮжный Судан96 : 101 ОТ
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур77 : 94Сербия
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й турСербия105 : 63
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 6-й турСербия101 : 83
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 5-й тур97 : 92 ОТСербия
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 4-й турСербия77 : 76

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