Грузия - Венесуэла прямая трансляция 30.08.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
30 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 3-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Грузия - Венесуэла, которое состоится 30 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Венесуэла
Главные тренеры
|Элиас Зурос
|Фернандо Эктор Дуро
История личных встреч
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|67 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|60 : 85
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|77 : 80
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 5-й тур
|80 : 88
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 4-й тур
|84 : 85
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|75 : 81
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. 1/2 финала
|98 : 70
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа A. 1-й тур
|94 : 80
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа A. 1-й тур
|76 : 65