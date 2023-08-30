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Грузия - Венесуэла прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
30 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 3-й тур
Грузия
Венесуэла

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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Грузия - Венесуэла, которое состоится 30 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Венесуэла
Главные тренеры
ГрецияЭлиас Зурос
АргентинаФернандо Эктор Дуро
История личных встреч
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турГрузия67 : 88
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й тур60 : 85Грузия
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 6-й турГрузия77 : 80
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 5-й тур80 : 88Грузия
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 4-й турГрузия84 : 85
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турВенесуэла75 : 81
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й тур100 : 85Венесуэла
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияКаунас. 1/2 финала98 : 70Венесуэла
30.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияКаунас. Группа A. 1-й турВенесуэла94 : 80
29.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияКаунас. Группа A. 1-й тур76 : 65Венесуэла

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