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США - Иордания прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
30 Августа 2023 года в 11:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
США
Иордания

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Иордания, которое состоится 30 Августа 2023 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Иордания
Главные тренеры
СШАСтив Керр
ИорданияВесам Аль-Сус
История личных встреч
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й тур81 : 109США
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й турСША99 : 72
07.08.2021Олимпийские игры (м)Финал82 : 87США
05.08.2021Олимпийские игры (м)1/2 финалаСША97 : 78
03.08.2021Олимпийские игры (м)1/4 финала81 : 95США
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й тур95 : 87 ОТИордания
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й турИордания71 : 92
09.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа P. 2-й турИордания79 : 77
07.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа P. 1-й тур126 : 71Иордания
05.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа G. 3-й тур96 : 62Иордания

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