США - Иордания прямая трансляция 30.08.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
30 Августа 2023 года в 11:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Иордания, которое состоится 30 Августа 2023 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Иордания
Главные тренеры
|Стив Керр
|Весам Аль-Сус
История личных встреч
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|81 : 109
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Финал
|82 : 87
|05.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|97 : 78
|03.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|81 : 95
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|95 : 87 ОТ
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|71 : 92
|09.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа P. 2-й тур
|79 : 77
|07.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа P. 1-й тур
|126 : 71
|05.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа G. 3-й тур
|96 : 62