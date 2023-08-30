Словения - Кабо-Верде прямая трансляция 30.08.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
30 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словения - Кабо-Верде, которое состоится 30 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Кабо-Верде
Главные тренеры
|Александр Секулич
|Эммануэль Тровоада
История личных встреч
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|67 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|79 : 87
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 5-й тур
|79 : 78
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 4-й тур
|81 : 75
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|75 : 81
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|60 : 85