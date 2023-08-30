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Словения - Кабо-Верде прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
30 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур
Словения
Кабо-Верде

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словения - Кабо-Верде, которое состоится 30 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Кабо-Верде
Главные тренеры
СловенияАлександр Секулич
АнголаЭммануэль Тровоада
История личных встреч
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й тур67 : 88Словения
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турСловения100 : 85
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 6-й турСловения79 : 87
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 5-й тур79 : 78Словения
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 4-й турСловения81 : 75
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й тур75 : 81Кабо-Верде
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турКабо-Верде60 : 85

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