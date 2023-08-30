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Китай - Пуэрто-Рико прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
30 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа B. 1-й тур
Китай
Пуэрто-Рико

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Китай - Пуэрто-Рико, которое состоится 30 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Китай
Пуэрто-Рико
Главные тренеры
СербияСаша Джорджевич
Пуэрто-РикоНельсон Колон
История личных встреч
31.08.2010ЧМ-2010Группа C. 3-й турПуэрто-Рико84 : 76Китай
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й турКитай69 : 89
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур105 : 63Китай
02.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияВиктория. Группа A. 2-й турКитай80 : 105
01.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияВиктория. Группа A. 1-й тур109 : 79Китай
08.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа M. 2-й турКитай73 : 86
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й турПуэрто-Рико77 : 94
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур96 : 101 ОТПуэрто-Рико
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. 1/2 финала102 : 84Пуэрто-Рико
01.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа B. 1-й тур90 : 83Пуэрто-Рико
29.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа B. 1-й турПуэрто-Рико20 : 0 Т

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