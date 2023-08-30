Иран - Испания прямая трансляция 30.08.2023
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
30 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Иран - Испания, которое состоится 30 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
Испания
Главные тренеры
|Хакан Демир
|Серджо Скариоло
История личных встреч
|04.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа C. 3-й тур
|73 : 65
|31.08.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 1-й тур
|60 : 90
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|71 : 69
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|59 : 100
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|62 : 79
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 2-й тур
|120 : 66
|25.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 1-й тур
|78 : 84
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|78 : 96
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|94 : 64
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|68 : 72
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 5-й тур
|61 : 80
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 4-й тур
|84 : 72