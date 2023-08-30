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Иран - Испания прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
30 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур
Иран
Испания

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Иран - Испания, которое состоится 30 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
Испания
Главные тренеры
ТурцияХакан Демир
ИталияСерджо Скариоло
История личных встреч
04.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа C. 3-й турИспания73 : 65Иран
31.08.2014ЧМ-2014 (м)Группа A. 1-й турИран60 : 90Испания
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й тур71 : 69Иран
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й турИран59 : 100
31.07.2021Олимпийские игры (м)Группа A. 3-й турИран62 : 79
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа A. 2-й тур120 : 66Иран
25.07.2021Олимпийские игры (м)Группа A. 1-й турИран78 : 84
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й тур78 : 96Испания
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й турИспания94 : 64
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 6-й турИспания68 : 72
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 5-й тур61 : 80Испания
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 4-й турИспания84 : 72

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