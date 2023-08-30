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Кот-д'Ивуар - Бразилия прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
30 Августа 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур
Кот-д'Ивуар
Бразилия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кот-д'Ивуар - Бразилия, которое состоится 30 Августа 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Бразилия
Главные тренеры
СловенияДеян Прокич
БразилияГуставо Конти
История личных встреч
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й турКот-д'Ивуар71 : 69
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й тур94 : 64Кот-д'Ивуар
08.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа M. 2-й турКот-д'Ивуар71 : 80
06.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа M. 1-й тур83 : 66Кот-д'Ивуар
04.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа A. 3-й турКот-д'Ивуар63 : 80
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й турБразилия78 : 96
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й тур59 : 100Бразилия
04.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияФинал75 : 64Бразилия
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияСплит. 1/2 финалаБразилия102 : 74
30.06.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияСплит. Группа B. 1-й турБразилия94 : 67

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