Кот-д'Ивуар - Бразилия прямая трансляция 30.08.2023
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
30 Августа 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кот-д'Ивуар - Бразилия, которое состоится 30 Августа 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Бразилия
Главные тренеры
|Деян Прокич
|Густаво Конти
История личных встреч
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|71 : 69
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|94 : 64
|08.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа M. 2-й тур
|71 : 80
|06.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа M. 1-й тур
|83 : 66
|04.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа A. 3-й тур
|63 : 80
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|78 : 96
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|59 : 100
|04.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Финал
|75 : 64
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. 1/2 финала
|102 : 74
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. Группа B. 1-й тур
|94 : 67