Греция - Новая Зеландия прямая трансляция 30.08.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
30 Августа 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Греция - Новая Зеландия, которое состоится 30 Августа 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Новая Зеландия
Главные тренеры
|Димитрис Итудис
|Перо Кэмерон
История личных встреч
|05.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа F. 3-й тур
|103 : 97
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|81 : 109
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|71 : 92
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|67 : 57
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|97 : 92 ОТ
|14.11.2022
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 4-й тур
|70 : 72
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|95 : 87 ОТ
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72
|09.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа O. 2-й тур
|101 : 102
|07.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа O. 1-й тур
|111 : 81
|05.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа F. 3-й тур
|103 : 97