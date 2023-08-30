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Греция - Новая Зеландия прямая трансляция 30.08.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
30 Августа 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
Греция
Новая Зеландия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Греция - Новая Зеландия, которое состоится 30 Августа 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Новая Зеландия
Главные тренеры
ГрецияДимитрис Итудис
Новая ЗеландияПеро Кэмерон
История личных встреч
05.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа F. 3-й турГреция103 : 97Новая Зеландия
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й турГреция81 : 109
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й тур71 : 92Греция
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 6-й тур67 : 57Греция
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 5-й турГреция97 : 92 ОТ
14.11.2022ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 4-й тур70 : 72Греция
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й турНовая Зеландия95 : 87 ОТ
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й тур99 : 72Новая Зеландия
09.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа O. 2-й тур101 : 102Новая Зеландия
07.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа O. 1-й турНовая Зеландия111 : 81
05.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа F. 3-й турГреция103 : 97Новая Зеландия

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