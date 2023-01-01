Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур 29 Августа прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
29 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 29 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Марку Силва
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|23.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|19.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 3
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|05.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|17.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
|2 : 3
| Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун
|2 : 0
| Суонси Сити
Нортгемптон Таун
|3 : 0
| Питерборо Юнайтед
Суиндон Таун
|1 : 1 4 : 1
| Ньюпорт Каунти
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Саттон Юнайтед
Кембридж Юнайтед
|2 : 2 6 : 5
| Милтон-Кинс Донс
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Порт Вейл
Флитвуд Таун
|3 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Моркам
|1 : 1 4 : 2
| Челтнем Таун
Бирмингем Сити
|0 : 2
| Гиллингем
Саутгемптон
|3 : 1
| Болтон Уондерерс
Барроу
|1 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Стокпорт Каунти
|1 : 1 4 : 1
| Престон Норт Энд
Солфорд Сити
|2 : 2 2 : 4
| Харрогейт Таун
Карлайл Юнайтед
|1 : 0
| Сток Сити
Вест Бромвич Альбион
|2 : 1
| Плимут Аргайл
Лейтон Ориент
|2 : 0
| Эксетер Сити
Кроули Таун
|2 : 1
| Миллуолл
Рединг
|0 : 4
| Барнсли
Транмир Роверс
|2 : 2 6 : 7
| Дерби Каунти
Блэкпул
|0 : 2
| Сандерленд
Кру Александра
|1 : 1 3 : 5
| Форест Грин Роверс
Портсмут
|1 : 3
| Аккрингтон Стэнли
Брэдфорд Сити
|1 : 1 1 : 4
| Ноттс Каунти
Линкольн Сити
|0 : 2
| Стивенидж
Уотфорд
|1 : 1 4 : 3
| Блэкберн Роверс
Уолсолл
|4 : 3
| Халл Сити
Донкастер Роверс
|1 : 2
| Рексем
Уиган Атлетик
|0 : 0 4 : 2
| Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
|2 : 0
| Лидс Юнайтед
Шрусбери Таун
|2 : 1
| Бристоль Сити
Оксфорд Юнайтед
|5 : 1
| Уимблдон
Ковентри Сити
|2 : 1
| Кардифф Сити
Колчестер Юнайтед
|2 : 2 3 : 0
| Бёртон Альбион
Лестер Сити
|0 : 2
| Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
|0 : 1
2-й раунд
| Шеффилд Уэнсдей
Мэнсфилд Таун
|29.08
| Бирмингем Сити
Кардифф Сити
|29.08
| Уиком Уондерерс
Саттон Юнайтед
|29.08
| Суонси Сити
Борнмут
|29.08
| Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
|29.08
| Порт Вейл
Кру Александра
|29.08
| Рексем
Брэдфорд Сити
|29.08
| Болтон Уондерерс
Мидлсбро
|29.08
| Лутон Таун
Гиллингем
|29.08
| Ньюпорт Каунти
Брентфорд
|29.08
| Портсмут
Питерборо Юнайтед
|29.08
| Эксетер Сити
Стивенидж
|29.08
| Транмир Роверс
Лестер Сити
|29.08
| Вулверхэмптон
Блэкпул
|29.08
| Плимут Аргайл
Кристал Пэлас
|29.08
| Бристоль Сити
Норвич Сити
|29.08
| Сток Сити
Ротерхэм Юнайтед
|29.08
| Рединг
Ипсвич Таун
|29.08
| Солфорд Сити
Лидс Юнайтед
|29.08
| Харрогейт Таун
Блэкберн Роверс
|30.08
| Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити
|30.08
| Челси
Уимблдон
|30.08
| Ноттингем Форест
Бёрнли
|30.08
| Донкастер Роверс
Эвертон
|30.08