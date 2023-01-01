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Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
29 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 29 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АвстралияАнгелос Постекоглу
История личных встреч
23.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Фулхэм
04.03.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
20.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
19.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
19.04.2014 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
05.12.2013 Англия - Премьер-лига 14-й тур Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
17.03.2013 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Фулхэм
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 2 : 2Фулхэм
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Фулхэм0 : 3
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Фулхэм
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Фулхэм
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Фулхэм
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун
2 : 0
Суонси Сити
Нортгемптон Таун
3 : 0
Питерборо Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 1 4 : 1
Ньюпорт Каунти
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Саттон Юнайтед
Кембридж Юнайтед
2 : 2 6 : 5
Милтон-Кинс Донс
Уиком Уондерерс
0 : 2
Порт Вейл
Флитвуд Таун
3 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Моркам
1 : 1 4 : 2
Челтнем Таун
Бирмингем Сити
0 : 2
Гиллингем
Саутгемптон
3 : 1
Болтон Уондерерс
Барроу
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Стокпорт Каунти
1 : 1 4 : 1
Престон Норт Энд
Солфорд Сити
2 : 2 2 : 4
Харрогейт Таун
Карлайл Юнайтед
1 : 0
Сток Сити
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Плимут Аргайл
Лейтон Ориент
2 : 0
Эксетер Сити
Кроули Таун
2 : 1
Миллуолл
Рединг
0 : 4
Барнсли
Транмир Роверс
2 : 2 6 : 7
Дерби Каунти
Блэкпул
0 : 2
Сандерленд
Кру Александра
1 : 1 3 : 5
Форест Грин Роверс
Портсмут
1 : 3
Аккрингтон Стэнли
Брэдфорд Сити
1 : 1 1 : 4
Ноттс Каунти
Линкольн Сити
0 : 2
Стивенидж
Уотфорд
1 : 1 4 : 3
Блэкберн Роверс
Уолсолл
4 : 3
Халл Сити
Донкастер Роверс
1 : 2
Рексем
Уиган Атлетик
0 : 0 4 : 2
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
2 : 0
Лидс Юнайтед
Шрусбери Таун
2 : 1
Бристоль Сити
Оксфорд Юнайтед
5 : 1
Уимблдон
Ковентри Сити
2 : 1
Кардифф Сити
Колчестер Юнайтед
2 : 2 3 : 0
Бёртон Альбион
Лестер Сити
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
0 : 1
2-й раунд
Шеффилд Уэнсдей
Мэнсфилд Таун
29.08
Бирмингем Сити
Кардифф Сити
29.08
Уиком Уондерерс
Саттон Юнайтед
29.08
Суонси Сити
Борнмут
29.08
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
29.08
Порт Вейл
Кру Александра
29.08
Рексем
Брэдфорд Сити
29.08
Болтон Уондерерс
Мидлсбро
29.08
Лутон Таун
Гиллингем
29.08
Ньюпорт Каунти
Брентфорд
29.08
Портсмут
Питерборо Юнайтед
29.08
Эксетер Сити
Стивенидж
29.08
Транмир Роверс
Лестер Сити
29.08
Вулверхэмптон
Блэкпул
29.08
Плимут Аргайл
Кристал Пэлас
29.08
Бристоль Сити
Норвич Сити
29.08
Сток Сити
Ротерхэм Юнайтед
29.08
Рединг
Ипсвич Таун
29.08
Солфорд Сити
Лидс Юнайтед
29.08
Харрогейт Таун
Блэкберн Роверс
30.08
Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити
30.08
Челси
Уимблдон
30.08
Ноттингем Форест
Бёрнли
30.08
Донкастер Роверс
Эвертон
30.08

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