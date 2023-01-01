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Солфорд Сити - Лидс Юнайтед 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
Солфорд Сити
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Солфорд Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Солфорд Сити
Солфорд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
13.08.2019 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Солфорд Сити0 : 3Лидс Юнайтед
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 2 : 2 2 : 4Солфорд Сити
16.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд. Переигровка Солфорд Сити0 : 3
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 0Солфорд Сити
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 5 : 1Солфорд Сити
05.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд 0 : 2
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
18.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
09.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Лидс Юнайтед2 : 1
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед2 : 2

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