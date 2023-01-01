Солфорд Сити - Лидс Юнайтед 29 Августа прямая трансляция
29 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Солфорд Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Солфорд Сити
Солфорд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|13.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 3
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 2 : 4
|16.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|0 : 3
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 0
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 1
|05.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2