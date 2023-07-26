Шериф - КИ Клаксвик 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - КИ Клаксвик, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
|Роберто Бордин
|Магне Хосет
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 3 : 4
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0