00:06 ()
Свернуть список

Шериф - КИ Клаксвик 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Шериф
КИ Клаксвик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - КИ Клаксвик, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
ИталияРоберто Бордин
НорвегияМагне Хосет
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчКИ Клаксвик1 : 1Шериф
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчКИ Клаксвик1 : 1Шериф
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 2Шериф
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчШериф5 : 1
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 1 ДВШериф
26.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчШериф1 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчКИ Клаксвик1 : 1Шериф
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 0 ДВКИ Клаксвик
08.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчКИ Клаксвик2 : 1
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 3 3 : 4КИ Клаксвик
26.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчКИ Клаксвик0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close