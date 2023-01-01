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Спарта П - Динамо З 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Спарта П
Динамо З

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Динамо З, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
ДанияБрайан Приске Педерсен
ХорватияИгор Бишчан
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчДинамо З3 : 1Спарта П
02.10.2008Кубок УЕФА1-й раунд. 2-й матчСпарта П3 : 3Динамо З
18.09.2008Кубок УЕФА1-й раунд. 1-й матчДинамо З0 : 0Спарта П
27.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 6-й турСпарта П3 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчДинамо З3 : 1Спарта П
19.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 5-й тур1 : 1Спарта П
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчСпарта П3 : 3 2 : 4
12.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 4-й тур1 : 5Спарта П
27.08.2023Хорватия - Первая лига6-й турДинамо З2 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчДинамо З3 : 1Спарта П
19.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 2Динамо З
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчДинамо З1 : 2
05.08.2023Хорватия - Первая лига3-й турДинамо З0 : 0

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