Спарта П - Динамо З 31 Августа прямая трансляция
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Динамо З, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Брайан Приске Педерсен
|Игор Бишчан
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|02.10.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|3 : 3
|18.09.2008
|Кубок УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|0 : 0
|27.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 6-й тур
|3 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|19.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 5-й тур
|1 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 2 : 4
|12.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 4-й тур
|1 : 5
|27.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|19.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|05.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|3-й тур
|0 : 0