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Арис - Слован Бр 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Арис
Слован Бр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Слован Бр, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
БеларусьАлексей Николаевич Шпилевский
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр2 : 1Арис
28.08.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 2-й турАрис2 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр2 : 1Арис
21.08.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 1-й турАрис2 : 0
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчАрис0 : 1
08.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Арис
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр2 : 1Арис
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 1Слован Бр
09.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчСлован Бр1 : 2
01.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчСлован Бр2 : 2
25.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Слован Бр

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