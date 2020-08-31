Арис - Слован Бр 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Слован Бр, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|28.08.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 2-й тур
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|21.08.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 1-й тур
|2 : 0
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1