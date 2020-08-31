Аякс - Лудогорец 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Лудогорец, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Ивайло Петев
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 7-й тур
|5 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|20.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 6-й тур
|1 : 0
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 1
|13.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 5-й тур
|3 : 0