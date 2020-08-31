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Аякс - Лудогорец 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Аякс
Лудогорец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Лудогорец, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
БолгарияИвайло Петев
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛудогорец1 : 4Аякс
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛудогорец1 : 4Аякс
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур2 : 2Аякс
12.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАякс4 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Аякс
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Аякс
27.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 7-й турЛудогорец5 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛудогорец1 : 4Аякс
20.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 6-й тур1 : 0Лудогорец
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчЛудогорец5 : 1
13.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 5-й турЛудогорец3 : 0

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