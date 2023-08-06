Чукарички - Олимпиакос 31 Августа прямая трансляция
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чукарички - Олимпиакос, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чукарички
Белград, Сербия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Душан Керкез
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|27.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|0 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|18.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Греция - Суперлига
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 1
|20.08.2023
|Греция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0