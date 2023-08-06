00:06 ()
Свернуть список

Чукарички - Олимпиакос 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Чукарички
Олимпиакос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чукарички - Олимпиакос, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чукарички
Белград, Сербия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаДушан Керкез
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпиакос3 : 1Чукарички
27.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 5-й турЧукарички0 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпиакос3 : 1Чукарички
18.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 4-й тур3 : 0Чукарички
12.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 3-й турЧукарички2 : 2
06.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 2-й тур1 : 2Чукарички
27.08.2023Греция - Суперлига2-й турОлимпиакос4 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпиакос3 : 1Чукарички
20.08.2023Греция - Суперлига1-й турОлимпиакос2 : 0
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1Олимпиакос
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчОлимпиакос1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close