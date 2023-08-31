Лугано - Юнион 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
31 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Юнион, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
|Маттиа Крочи-Торти
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|13.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|6 : 1
|05.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|3 : 0
|29.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|1 : 0
|26.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|0 : 3
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|19.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|5 : 1
|04.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 2-й тур
|0 : 1
|28.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|2 : 0