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Лугано - Юнион 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
31 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Лугано
Юнион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Юнион, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
ШвейцарияМаттиа Крочи-Торти
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЮнион2 : 0Лугано
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЮнион2 : 0Лугано
13.08.2023Швейцария - Суперлига4-й турЛугано6 : 1
05.08.2023Швейцария - Суперлига3-й тур3 : 0Лугано
29.07.2023Швейцария - Суперлига2-й турЛугано1 : 0
26.07.2023Швейцария - Суперлига1-й тур0 : 3Лугано
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЮнион2 : 0Лугано
19.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й тур4 : 0Юнион
12.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 3-й турЮнион5 : 1
04.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 2-й тур0 : 1Юнион
28.07.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 1-й турЮнион2 : 0

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