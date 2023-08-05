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Зриньски - ЛАСК 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
31 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Зриньски
ЛАСК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - ЛАСК, которое состоится 31 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
ХорватияКрунослав Рендулич
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛАСК2 : 1Зриньски
27.08.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига5-й турЗриньски5 : 3
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛАСК2 : 1Зриньски
20.08.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига4-й турЗриньски3 : 1
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Зриньски
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчЗриньски6 : 2
27.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 5-й турЛАСК2 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛАСК2 : 1Зриньски
19.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 4-й тур1 : 1ЛАСК
12.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 3-й турЛАСК2 : 0
05.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 2-й тур2 : 0ЛАСК

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