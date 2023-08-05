Зриньски - ЛАСК 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
31 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - ЛАСК, которое состоится 31 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|27.08.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 3
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|27.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 5-й тур
|2 : 0
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|19.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 4-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|2 : 0