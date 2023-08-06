00:07 ()
Свернуть список

Заря - Славия П 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Заря
Славия П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Славия П, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Украина
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлавия П2 : 0Заря
27.08.2023Украина - Премьер-лига5-й тур1 : 1Заря
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлавия П2 : 0Заря
18.08.2023Украина - Премьер-лига4-й турЗаря0 : 0
13.08.2023Украина - Премьер-лига3-й тур1 : 2Заря
06.08.2023Украина - Премьер-лига2-й турЗаря1 : 3
27.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 6-й тур1 : 1Славия П
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлавия П2 : 0Заря
20.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 5-й турСлавия П1 : 0
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1Славия П
13.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 4-й тур0 : 1Славия П

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close