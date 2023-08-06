Заря - Славия П 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Славия П, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Украина
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|18.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|27.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 6-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|20.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 5-й тур
|1 : 0
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 4-й тур
|0 : 1